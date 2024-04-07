SABAH Spor, Şanlıurfa'da sokağın nabzını tuttu! Taraftarlar Ali Koç'a kırgın: "Güneydoğu'nun Paris'ine haksızlık"

Peygamberler şehri, gastronomi merkezi Şanlıurfa, Galatasaray-Fenerbahçe finaline ev sahipliği yapacağı ilk açıklandığında büyük coşku yaşamış. Ancak son olaylar halkı üzmüş, özellikle söylemler herkesi bir hayli kırmış. Kiminle konuşsak 2010'da Trabzon-Fenerbahçe finaline başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. O günkü coşkunun şehre büyük bir bereket getirdiğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "20 yıldır şehirde maç mı oynanıyor? Stat buna uygun mu?" sözlerine ise tepki oldukça büyük. Şehrin büyük kısmının Galatasaray taraftarı olduğunu da not düşmemiz gerek.
BU STATTA HER ZAMAN MAÇ YAPILIYOR
İşte şehirden insan manzaraları;
SEDAT KILIÇ (ŞANLIURFA İSOT SALONU): Keşke gelselerdi... Hem güzel bir maç izlerdik hem de şehrimizin tanıtımı olurdu ama yöneticiler sürekli ortamı germe peşindeler. Keşke gelselerdi de biz iş yapmasaydık. Ali Bey'in niyeti bu ülkede kaos yaratmak. Açıklamalarıyla antipatik oluyor. "20 yıldır bu statta maç mı yapıldı?" demesini büyük bir talihsizlik olarak yorumluyoruz. Bireysel başarısızlığını başkalarının üzerine yıkıyor. Ali Bey, sadece Türkiye'de şampiyonluk düşünmesin, Avrupa'yı hedef alsın, biraz ufkunu genişletsin.
GÜNEYDOĞU'NUN PARİSİNE HAKSIZLIK!
REŞİT KORKMAZ (İSOTÇU): "Fenerbahçe, haksızlığa karşı duruyorum" diyor ama şu an Şanlıurfa'daki futbolseverlere büyük haksızlık yapıyor. Urfa, ülkemizin güzel bir şehri, Güneydoğu'nun kalbi, Paris'i. Maç oynansa, İstanbul'dan taraftarlar gelseydi biz de birbirimizi tanır, kaynaşırdık.
HAYRET GÜL (ŞARK KEBAP): Fenerbahçe gelse güzel olurdu, heyecanlı olurdu. Kendimizi hazırlamıştık ama ister istemez hava bozuldu. Şu an buralar full olmalıydı. Trabzon-Fenerbahçe maçında buralar coşmuştu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kim bilir neler yaşanırdı.
ŞEHRİMİZE BEREKET GELECEKTİ...
LÜTFİ AÇIKALIN VE FEVZİ DEMİR (63 CİĞER): Derbi maç hem bizim için hem de şehrimiz için çok güzel olacaktı ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımı getirmek bir yana üstüne bir de Urfa'yı kötüledi. Bizim şehrimiz oldukça güzel. Gelselerdi, görselerdi.
YAMAN YILMAZ (HACI BABA FIRINI): Maçın oynanmasını şehrimize bereket getireceği için heyecanla bekliyorduk, coşku büyüktü ama bunu bitirdiler. Fenerbahçe, "Takımı daha sonra Şanlıurfa'ya götüreceğim" diye açıklama yapıyor ama bence getirmesine gerek yok çünkü bir kere kalbimiz kırıldı, hevesimiz kaçtı.
FENER DE YOK, BİLET DE BULAMADIK
ŞAHİN ARSLAN (F.BAHÇE TARAFTARI: Maç Urfa'da oynanacak ama Urfalılar maça bilet bulamadılar. Madem İstanbul'dan gelenler biletleri alacaktı o zaman maçı İstanbul'da oynasalardı. Fenerbahçeli oyuncuları da şehrimizde görmek isterdik.
ABDÜLAZİZ KUBACIK (G.SARAY TARAFTARI): Bunca yıllık taraftarlık hayatımızda kendi şehrimizde bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi izleyecektik ama onu da bize çok gördüler. Yine de hayırlısı olsun diyoruz ama şunu bilsinler ki Urfalıları çok üzdüler.
OLYMPİAKOS MAÇI İÇİN İNŞALLAH HAYIRLI OLUR!
AHMET ÇAKMAK-MUSTAFA YILDIZ (F.BAHÇE TARAFTARLARI): Bu şehirde Fenerbahçeli bulmanız zordur. Biz Fenerbahçeliyiz. Fener, TFF'nin tepkisinden dolayı gelmedi ama biz taraftarlarını hiç düşünmedi. Takımımızı burada görmek, izlemek, yıldızlarımızı alkışlamak istiyorduk. Neyse bu karar inşallah Olympiakos maçımız için hayırlı olur. İki takımın taraftarları da gelseydi bugün Gümrük Han'da oturacak tek bir sandalye bulunmazdı. Biz bunu 2010 yılındaki Trabzon-Fenerbahçe maçında yaşadık. O gün Şanlıurfa'da hem çok güzel bir futbol bayramı vardı hem de biz esnaf için güzel, kãrlı bir gündü.
ŞANLIURFA İZLENİMİ / MURAT ÖZBOSTAN: "SOKAĞIN SESİ DİKKAT ÇEKİCİYDİ!"
Hafta boyunca Süper Kupa için analizler yaptım. Zaman zaman A Spor'da da görüşlerimi belirttim. Açıkçası ben de çoğu futbolsever gibi F.Bahçe yönetiminin aldığı kararın mantıklı hiçbir tarafını bulamadım. Ve genç oyuncuların bu kötü senaryonun bir parçası yapılmasını eleştirdim. Dün sabah Şanlıurfa'ya geldim. Sonuçta bugün bir maç var neler yaşanacağını göreceğiz. Gün boyunca şehrin birçok noktasında insanlarla sohbet etme imkânım oldu. Zaten bir kısmını da bu sayfada okuyacaksınız. Bunun dışında konuştuğum, yolumuzu kesen, sohbetimize katılan çok sayıda vatandaş, Urfalı futbolsever, Fenerbahçe'ye değil bu kararı alan başkan Ali Koç'a kızgın. Söylenenleri burada yazsam ne yerim yeter ne sayfa yeter… Şanlıurfa'nın böyle bir heyecanı yaşamasına neden pranga vurulduğuna bir anlam veremiyorlar. Umarım ki bir mucize olur ve F.Bahçe yönetimi ve başkanı Şanlıurfa'ya tam kadro gelirken takımı da sahaya çıkartırlar. Açıkçası gelip burada insanlara ne anlatacaklarını merak ediyorum. Sakın ola medya konuyu saptırıyor gibi tuhaf ve komik şeylere başvurmasınlar! Sonuç itibarıyla gönül kırgınlığı unutulmaz. Yoksa parayı pulu bulur verirsiniz... Bu vesileyle bana ve arkadaşlarıma büyük misafirperverlik gösteren Şanlıurfalı vatandaşlarımıza da teşekkürü borç bilirim.