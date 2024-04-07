SABAH Spor, Şanlıurfa'da sokağın nabzını tuttu! Taraftarlar Ali Koç'a kırgın: "Güneydoğu'nun Paris'ine haksızlık"

BU STATTA HER ZAMAN MAÇ YAPILIYOR

İşte şehirden insan manzaraları;

SEDAT KILIÇ (ŞANLIURFA İSOT SALONU): Keşke gelselerdi... Hem güzel bir maç izlerdik hem de şehrimizin tanıtımı olurdu ama yöneticiler sürekli ortamı germe peşindeler. Keşke gelselerdi de biz iş yapmasaydık. Ali Bey'in niyeti bu ülkede kaos yaratmak. Açıklamalarıyla antipatik oluyor. "20 yıldır bu statta maç mı yapıldı?" demesini büyük bir talihsizlik olarak yorumluyoruz. Bireysel başarısızlığını başkalarının üzerine yıkıyor. Ali Bey, sadece Türkiye'de şampiyonluk düşünmesin, Avrupa'yı hedef alsın, biraz ufkunu genişletsin.

GÜNEYDOĞU'NUN PARİSİNE HAKSIZLIK!

REŞİT KORKMAZ (İSOTÇU): "Fenerbahçe, haksızlığa karşı duruyorum" diyor ama şu an Şanlıurfa'daki futbolseverlere büyük haksızlık yapıyor. Urfa, ülkemizin güzel bir şehri, Güneydoğu'nun kalbi, Paris'i. Maç oynansa, İstanbul'dan taraftarlar gelseydi biz de birbirimizi tanır, kaynaşırdık.

HAYRET GÜL (ŞARK KEBAP): Fenerbahçe gelse güzel olurdu, heyecanlı olurdu. Kendimizi hazırlamıştık ama ister istemez hava bozuldu. Şu an buralar full olmalıydı. Trabzon-Fenerbahçe maçında buralar coşmuştu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kim bilir neler yaşanırdı.