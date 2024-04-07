Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımı sahadan çektirdi

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, 1. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan Fenerbahçeli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

U19 takımı oyuncuları saha kenarından gelen talimatla golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

