SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Genç Aslan Berat Luş’a Makedonya’dan davet geldi

Galatasaray'da kendi yaş grubunun önemli hücumcularından kabul edilen Berat Luş, Makedonya U19 Milli Takımı'na davet edildi. Berat, 14-19 Nisan tarihlerinde Kırçova'da gerçekleştirilecek kampa çağrıldı. Galatasaray U17 Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki genç futbolcu, Türkiye U17 Milli Takımı'nda 1 maça çıkarken, U19 seviyesinde ilk daveti ata toprağı Makedonya'dan almış oldu.

ANTALYA KAMPINA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Berat Luş son dönemde Galatasaray'ın A takım idmanlarına alınıyordu. Genç yıldız adayı ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz milli arada gerçekleştirdiği Antalya kampına da götürülmüştü. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Berat Luş, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde görev yapabiliyor. (Sporx)