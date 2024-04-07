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Giriş Tarihi: 7.4.2024 21:25 Son Güncelleme: 7.4.2024 22:43

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri! "O doğrultuda bir kadro hazırladım"

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan Fenerbahçe sözleri! O doğrultuda bir kadro hazırladım

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detayları...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

İşte Buruk'un sözleri...

"Bu sevgiye değer olmaya çalışmamız gerekiyor. İnşallah bunu saha içinde kalarak yapacağız. Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa'yı almak çok önemli. Buraya lig şampiyonu olarak geliyoruz. Rakibimizin nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını bilmediğim için o doğrultuda bir kadro hazırladım. Bugün burada olmak bizim için büyük bir onur. Buranın gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Amacımız kupayı kazanıp, müzemize bir kupa daha götürebilmek."

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri! "O doğrultuda bir kadro hazırladım"
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