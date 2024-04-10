Beşiktaş’ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Siyah-Beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.