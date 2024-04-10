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Giriş Tarihi: 10.4.2024 15:48

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

DHA
Beşiktaş’ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Siyah-Beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

FUTBOL A TAKIMI BAYRAMLAŞTI
Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bayramlaşma töreni yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmandan önce düzenlenen bayramlaşma töreninde Futbol A Takımı bir araya geldi. Futbolcular, teknik direktör Fernando Santos ile teknik ekibin bayramını tebrik etti.

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Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
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