Beşiktaş’ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Siyah-Beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
FUTBOL A TAKIMI BAYRAMLAŞTI
Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bayramlaşma töreni yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmandan önce düzenlenen bayramlaşma töreninde Futbol A Takımı bir araya geldi. Futbolcular, teknik direktör Fernando Santos ile teknik ekibin bayramını tebrik etti.