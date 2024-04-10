G.Saray&Fenerbahçe kârda Beşiktaş&Trabzon zararda

DÖRT büyük kulüp, 01.06.2023 ve 29.02.2024 dönemi bilançolarını açıkladı. Bu tarihler arasında en çok zarar eden, Trabzonspor oldu. Bordomavililer, KAP'a yaptığı bildirimde net dönem zararının 1 milyar 265 milyon TL olduğunu duyurdu. Beşiktaş ise bu dönem içerisinde 1 milyar 41 milyon TL zarar edildiğini açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise kârda… Sarı-lacivertliler, 9 aylık süreçte 225 milyon TL kâr ettiğini daha önce belirtmişti. Sarı-kırmızılılar da dün, 608 milyon TL kârla dönemi tamamladığını KAP'a bildirdi.