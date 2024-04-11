Barcelona 27 maçlık seriyi bitirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları, dün gece oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.Katalan ekibinin golleri Raphinha (2) ve Christensen'den gelirken, PSG'ye Dembele ile Vitinha'nın sayıları yetmedi. Böylece Barça, Paris ekibinin 27 maçlık (19G/8B) yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu. Günün diğer müsabakasında daDortmund'da ağları sarsan isim Sebastian Haller'di. Rövanşlar 16 Nisan'da oynanacak.