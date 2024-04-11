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Giriş Tarihi: 11.4.2024

Barcelona 27 maçlık seriyi bitirdi

Barcelona 27 maçlık seriyi bitirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları, dün gece oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Barcelona, deplasmanda Fransız devi Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Katalan ekibinin golleri Raphinha (2) ve Christensen'den gelirken, PSG'ye Dembele ile Vitinha'nın sayıları yetmedi. Böylece Barça, Paris ekibinin 27 maçlık (19G/8B) yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu. Günün diğer müsabakasında da Atletico Madrid, evinde Borussia Dortmund'u De Paul ve Lino'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Dortmund'da ağları sarsan isim Sebastian Haller'di. Rövanşlar 16 Nisan'da oynanacak.
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Barcelona 27 maçlık seriyi bitirdi
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