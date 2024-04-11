Bayram coşkusu katlansın

Fenerbahçe, Konferans Ligibugün Yunanistan'ın Olimpiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak. İsviçreli Sandro Scharer'in yöneteceği mücadele TSİ 19.45'te başlayacak. Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maçta, kafileye alınmayangörev verilmesi halinde forma giyecek.Union SG ile Belçika'da oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu tribün olayları nedeniyle UEFA, F.Bahçe'ye 1'i ertelemeli 3 maç ceza vermişti. Bu sebepten Fenerbahçeli taraftarlar bugün, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yer alamayacak.11'i zaten oturmuş bir 11… İsmail Kartal nasıl bir 11'le çıkacağını bilen tecrübeli bir teknik adam.Mühim olan sahada nasıl oynayacağın ve yapacağın stratejilerdir.Sakatlıkları vardı fakat bu maçta oynamak isteyeceklerdir. Sahada olmazlarsa da orta sahada oynayan diğer oyuncular formda.Bu maçlarda futbolcuların adrenalini ve ritmi yüksek tutması lazım. 2 maç daha oynayınca finale gidiyorsun…Fenerbahçe'nin oyuncularının hepsi bu seviyelerde oynamış isimler.. Bence futbol takımımın motivesi üst seviyede.Başarma duygusunun çok üst seviyede olacağı kanısındayım. Fenerbahçe A takımı bunların bilincinde ve bunları aktaracak çok iyi bir teknik adamları var.Geçen sene farklı takım, farklı yabancı teknik adam vardı.Ben Livakovic'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. İrfan Can Eğribayat oynamaz mı? Oynar... Belki hepimizi de mahcup eder ama benArkadaşlarının da ona destek olması lazım. Ben Livakovic'le başlaması gerektiğini düşünüyorum.Fenerbahçe'nin İstanbul'a taşıyacağı her netice avantajdır.Ama skordan daha önemlisi Fenerbahçe'nin, "Ben bu takımı İstanbul'da geçerim" duygusunu verecek bir oyun ortaya koyması şart. Taraftar sonuç kadar güzel futbol istiyor.Bir kere bu seviyedeki takımlar için artık maç temposu ve sayısı fark etmez. Neticede F.Bahçe bu maça bütün oyuncularıyla hazırlandı. Oynamış, oynamamışlar bunlar geride kaldı. Bunların çok etkileyeceğini, negatif yönde bir şey getireceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe bence hazır halde. Olimpiakos'u geçebilecek seviyede bir takım olduğunu düşünüyorum.