Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında bayram hediyesi peşinde! "1-0 yenilse de avantaj"

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak. İsviçreli Sandro Scharer'in yöneteceği mücadele TSİ 19.45'te başlayacak. Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maçta, kafileye alınmayan Djiku, Mert Hakan ve King yok. Yunan ekibinde Daniel Podence, sarı kart cezalısı. Son 2 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Francisco Ortega ile son olarak 3 Mart'ta oynanan Volos maçında forma giyen Alexandropoulos sakatlıklarını atlattı, görev verilmesi halinde forma giyecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Yunanistan'dan galibiyetle dönüp hem taraftarına bayram hediyesi vermek hem de 18 Nisan'daki rövanşa rahat çıkmak istiyor.
MAÇ KAPALI GİŞE F.BAHÇE CEZALI
Union SG ile Belçika'da oynanan karşılaşmada Sarı-Lacivertli taraftarların neden olduğu tribün olayları nedeniyle UEFA, Fenerbahçe'ye 1'i ertelemeli 3 maç ceza vermişti. Bu sebepten Fenerbahçeli taraftarlar bugün, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yer alamayacak. Olympiakos, 33 bin 334 kişilik stattaki karşılaşmanın kapalı gişe olacağını duyurdu.
FRED VE İSMAİL GÖREVE HAZIR
Fenerbahçe'de Djiku, Mert Hakan ve King kafilede almadı. Onun dışındaki tüm oyuncular Yunanistan'a götürüldü. Trabzonspor maçında sakatlanan ve Adana Demirspor'a karşı oynayamayan Fred ile İsmail Yüksek için gözler teknik direktör İsmail Kartal'da. Tecrübeli hoca, iki oyuncusu için son kararı maç günü verecek. Sakatlığı atlatan Batshuayi'nin ise maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. Darbeye bağlı bel sakatlığı olan Djiku'nun yokluğunda defans hattının Çağlar ve Becao'dan oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Abby, Richards, Horta, Hezze, Masouras, Martins, El Kaabi, Jovetic
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
CEM PAMİROĞLU'NDAN OLYMPIAKOS ANALİZİ - KALEDE LİVAKOVİC GÖREV ALMALIDIR
- Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkmalı?
"Fenerbahçe'nin 11'i zaten oturmuş bir 11... İsmail Kartal nasıl bir 11'le çıkacağını bilen tecrübeli bir teknik adam. Klasik 11'le çıkacağını düşünüyorum. Mühim olan sahada nasıl oynayacağın ve yapacağın stratejilerdir. Fred ve İsmail Yüksek de ben hazır olacaklardır diye düşünüyorum. Sakatlıkları vardı fakat bu maçta oynamak isteyeceklerdir. Sahada olmazlarsa da orta sahada oynayan diğer oyuncular formda. Krunic ile Zajc iyi bir ikili gibi durdu açıkçası. Bu maçlarda futbolcuların adrenalini ve ritmi yüksek tutması lazım. 2 maç daha oynayınca finale gidiyorsun… Maça çok rahat çıkacaklarını düşünüyorum."
- Olympiakos maçı kapalı gişe oynayacak. Bu da 33 bin ateşli taraftar demek… F.Bahçeli futbolcular bundan etkilenir mi?
"Fenerbahçe'nin oyuncularının hepsi bu seviyelerde oynamış isimler. Tadic, Dzeko, Fred, Çağlar vs... Her pozisyonda oynayan oyuncular ve arkasında bekleyen bütün futbolcular da bu seviyede ve baskıyı çok rahat tolere edebilecek oyuncular. Bence futbol takımımın motivesi üst seviyede. Son yaşanan olaylar, Süper Kupa finali ve Trabzonspor maçı oyunculara çok büyük bir adrenalin yükledi diye düşünüyorum. Başarma duygusunun çok üst seviyede olacağı kanısındayım. Fenerbahçe A takımı bunların bilincinde ve bunları aktaracak çok iyi bir teknik adamları var. İsmail Kartal yıllarca Fenerbahçe'de oynadı ve bu duyguları kendisi en derinden hissettiği gibi oyuncularına da iyi geçireceğini düşünüyorum. Geçen sene farklı takım, farklı yabancı teknik adam vardı. Ben Fenerbahçe"nin Olimpiakos'u rahat geçeceğini düşünüyorum."
1-0 YENİLSE DE AVANTAJ
- Kalede Livakovic mi oynamalı İrfan Can Eğribayat devam mı etmeli?
"Ben Livakovic'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. İrfan Can Eğribayat oynamaz mı? Oynar... Belki hepimizi de mahcup eder ama ben Livakovic'in hazırlanıp Trabzon'da yaşadıklarının travmasını atlatıp maça çıkması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarının da ona destek olması lazım. Ben Livakovic'le başlaması gerektiğini düşünüyorum."
- Rövanş için hangi sonuç, Fenerbahçe için avantaj olur?
"Fenerbahçe'nin İstanbul'a taşıyacağı her netice avantajdır. Gol yememesi avantajdır, 1-0 yenilse bile bu bir avantajdır. Fenerbahçe iç sahada avantajı yakalayabileceği skoru alacaktır. Ama skordan daha önemlisi Fenerbahçe'nin, "Ben bu takımı İstanbul'da geçerim" duygusunu verecek bir oyun ortaya koyması şart. Taraftar sonuç kadar güzel futbol istiyor."
OLYMPIAKOS'TAN İYİLER
- Fenerbahçe son bir ayda sadece Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarını oynadı. Olympiakos ise son 1 haftada 2 maça çıktı. Bu Kanarya için dezavantaj mı?
"Bir kere bu seviyedeki takımlar için artık maç temposu ve sayısı fark etmez. Neticede F.Bahçe bu maça bütün oyuncularıyla hazırlandı. Oynamış, oynamamışlar bunlar geride kaldı. Bunların çok etkileyeceğini, negatif yönde bir şey getireceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe bence hazır halde. Olympiakos'u geçebilecek seviyede bir takım olduğunu düşünüyorum. Hem oyun hem kadro kalitesiyle daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Dzeko da bu maçları sever. Gol de Dzeko'dan gelir."