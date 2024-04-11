Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında bayram hediyesi peşinde! "1-0 yenilse de avantaj"

CEM PAMİROĞLU'NDAN OLYMPIAKOS ANALİZİ - KALEDE LİVAKOVİC GÖREV ALMALIDIR

- Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkmalı?

"Fenerbahçe'nin 11'i zaten oturmuş bir 11... İsmail Kartal nasıl bir 11'le çıkacağını bilen tecrübeli bir teknik adam. Klasik 11'le çıkacağını düşünüyorum. Mühim olan sahada nasıl oynayacağın ve yapacağın stratejilerdir. Fred ve İsmail Yüksek de ben hazır olacaklardır diye düşünüyorum. Sakatlıkları vardı fakat bu maçta oynamak isteyeceklerdir. Sahada olmazlarsa da orta sahada oynayan diğer oyuncular formda. Krunic ile Zajc iyi bir ikili gibi durdu açıkçası. Bu maçlarda futbolcuların adrenalini ve ritmi yüksek tutması lazım. 2 maç daha oynayınca finale gidiyorsun… Maça çok rahat çıkacaklarını düşünüyorum."

- Olympiakos maçı kapalı gişe oynayacak. Bu da 33 bin ateşli taraftar demek… F.Bahçeli futbolcular bundan etkilenir mi?

"Fenerbahçe'nin oyuncularının hepsi bu seviyelerde oynamış isimler. Tadic, Dzeko, Fred, Çağlar vs... Her pozisyonda oynayan oyuncular ve arkasında bekleyen bütün futbolcular da bu seviyede ve baskıyı çok rahat tolere edebilecek oyuncular. Bence futbol takımımın motivesi üst seviyede. Son yaşanan olaylar, Süper Kupa finali ve Trabzonspor maçı oyunculara çok büyük bir adrenalin yükledi diye düşünüyorum. Başarma duygusunun çok üst seviyede olacağı kanısındayım. Fenerbahçe A takımı bunların bilincinde ve bunları aktaracak çok iyi bir teknik adamları var. İsmail Kartal yıllarca Fenerbahçe'de oynadı ve bu duyguları kendisi en derinden hissettiği gibi oyuncularına da iyi geçireceğini düşünüyorum. Geçen sene farklı takım, farklı yabancı teknik adam vardı. Ben Fenerbahçe"nin Olimpiakos'u rahat geçeceğini düşünüyorum."