SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da sağ beke Coufal

Rosier'in istikrarsız performansının ardından sağ bekte bir türlü umduğunu bulamayan Beşiktaş'ın, Premier Lig'de West Ham forması giyen Vladimir Coufal'ı radarına aldığı iddia edildi. İngiliz Bristol Post gazetesi yazarı Dan Carter'ın aktardığı bilgiye göre Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki deneyimli beki yaz transferinde değerlendirmek üzere yakın takibe aldı.

Ada basınında bu transferin gerçekleşme ihtimaliyle ilgili, "Coufal'ı kaybetmek, West Ham ve Moyes için felaket olur. Yönetim ve teknik ekip, Çek milli oyuncunun bu yaz Londra'dan bir hiç uğruna ayrılmasına engel olmak için ellerinden geleni yapmak zorundalar" yorumu yapıldı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Coufal, bu sezon çıktığı 39 maçta 7 asist yaptı. (Akşam)