Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Thomas Meunier yeniden doğdu
Giriş Tarihi: 11.4.2024 09:25 Son Güncelleme: 11.4.2024 10:00

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Thomas Meunier yeniden doğdu

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Thomas Meunier yeniden doğdu

Belçikalı yıldız Thomas Meunier, Trabzonspor’da kendini buldu. Borussia Dortmund formasıyla son 1.5 sezonda 24 maçta sadece 1 gol pası veren 32 yaşındaki sağ bek, Bordo-Mavili ekipte 8 maçta 4 asist yaptı.

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, kısa sürede farkını gösterip, taraftara kendini hayran bıraktı.

Bordo-mavili formayı ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında sırtına geçirerek ilk asistini yapan Belçikalı oyuncu, ardından ligde çıktığı ilk iki karşılaşmada da gol pasını vererek alınan galibiyetlerde başrolü oynadı. Son olarak Konyaspor deplasmanında Trezeguet'ye golü attıran 32 yaşındaki sağ bek, böylelikle Karadeniz ekibinde 8 maçta, 4 asist yaparak başarılı bir grafik çizdi.

EN İYİ DÖNEMİ PSG'DEYDİ
Kariyerinde Club Brugge, PSG ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerde forma giyen ve birçok kupa kaldıran Meunier, son 1,5 sezonda Alman ekibi ile tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta sadece 1 asist yapabilmişti.

Deneyimli futbolcu, bu anlamda Trabzonspor'da adeta ikinci baharını yaşıyor. Meunier, kulüp kariyerindeki en fazla gol katkısını 2017-18'de PSG formasıyla 24 maçta 4 gol-4 asistle vermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Thomas Meunier yeniden doğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA