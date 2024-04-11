SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Thomas Meunier yeniden doğdu

EN İYİ DÖNEMİ PSG'DEYDİ

Kariyerinde Club Brugge, PSG ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerde forma giyen ve birçok kupa kaldıran Meunier, son 1,5 sezonda Alman ekibi ile tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta sadece 1 asist yapabilmişti.

Deneyimli futbolcu, bu anlamda Trabzonspor'da adeta ikinci baharını yaşıyor. Meunier, kulüp kariyerindeki en fazla gol katkısını 2017-18'de PSG formasıyla 24 maçta 4 gol-4 asistle vermişti.