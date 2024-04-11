SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Thomas Meunier yeniden doğdu

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, kısa sürede farkını gösterip, taraftara kendini hayran bıraktı.
Bordo-mavili formayı ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında sırtına geçirerek ilk asistini yapan Belçikalı oyuncu, ardından ligde çıktığı ilk iki karşılaşmada da gol pasını vererek alınan galibiyetlerde başrolü oynadı. Son olarak Konyaspor deplasmanında Trezeguet'ye golü attıran 32 yaşındaki sağ bek, böylelikle Karadeniz ekibinde 8 maçta, 4 asist yaparak başarılı bir grafik çizdi.
EN İYİ DÖNEMİ PSG'DEYDİ
Kariyerinde Club Brugge, PSG ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerde forma giyen ve birçok kupa kaldıran Meunier, son 1,5 sezonda Alman ekibi ile tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta sadece 1 asist yapabilmişti.
Deneyimli futbolcu, bu anlamda Trabzonspor'da adeta ikinci baharını yaşıyor. Meunier, kulüp kariyerindeki en fazla gol katkısını 2017-18'de PSG formasıyla 24 maçta 4 gol-4 asistle vermişti.