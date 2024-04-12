Galatasaray’a Aydın F.Bahçe’ye Numanoğlu

Süper Lig'de Karagümrük-Fenerbahçe maçını Tugay Kaan Numanoğlu, Alanyaspor-G.Saray mücadelesini ise Cihan Aydın yönetecek.
32. HAFTANIN HAKEMLERİ
BUGÜN:
20.00 Trabzonspor-Sivas: Ümit Öztürk
YARIN:
13.30 Kasımpaşa-Konya: Zorbay Küçük
16.00 A.Gücü-Gaziantep: Ali Şansalan
19.00 Adana Demir-Kayserispor: Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş-Samsun: Direnç Tonusluoğlu
PAZAR:
13.30 Pendikspor-Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Ç. Rize-Antalyaspor: Emre Kargın
16.00 Hatay-İstanbulspor: Mert Güzenge
19.00 F. Karagümrük-F.Bahçe: T.Kaan Numanoğlu
PAZARTESİ:
20.00 Alanyaspor-G.Saray: Cihan Aydın