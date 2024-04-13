Ameliyat Hollanda’da

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde, talihsiz bir sakatlık yaşadı… 41 resmi maçta 3 bin 8 dakika sahada kalan 2 de gol atan Hollandalı sol bek, Olympiakos deplasmanında dizinden sakatlandı.İstanbul'a da koltuk değnekleriyle döndü. Yapılan tetkikler sonucunda menisküs yırtığı teşhisi konan Oosterwolde, ameliyat olmak için ülkesi Hollanda'ya gitti.Oosterwolde ortaya koyduğu performansla Hollanda Milli Takımı'nın da dikkatini çekmişti. Portakallar, EURO 2024 için 22 yaşındaki yıldızı takipteydi. Ancak yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatan genç sol bekin şampiyona şansı da zora girdi. İtalyan ekibi Roma'nın da scoutlarıyla izlediği futbolcu, bu sakatlıkla transfer şansını da zora soktu. Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda Parma'dan 6 milyon Euro'ya aldığı oyuncusu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti.Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi.Yaşanan gelişmelerden sonra sosyal medyadaşeklinde yorumlar yapıldı. 24 yaşındaki Ferdi, bu sezonMilli futbolcu bu sezon sakatlıklar nedeniyle 3 karşılaşmayı kaçırırken, bir müsabakaya da dinlendirildiği için çıkmadı.Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-2 yenildi ama Türkiye'nin puanı değişmedi. Sarı-lacivertliler, adını çeyrek finale yazdırdığında Türkiye ülke puanı sıralamasında ilk 10'u garantilemiş ve böylelikle 2024-25 sezonu Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme hakkını elde etmişti. UEFA Ülke Puanı'nda geçtiğimiz sezon 11.8 ile rekor kırmıştık. Olympiakos-Fenerbahçe maçı öncesinde 11.5 puandaydık. Kanarya kazansa 0.5 puan daha kazanıp 12'ye ulaşarak yeni bir rekora imza atma şansı vardı ama rekor Kadıköy'e kaldı.