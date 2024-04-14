İsmail Kartal'dan yabancı hakem açıklaması! "Bu iş biraz daha iyi olacak gibi..."

Ne yaptığını ve yapacağını bilen bir insan olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Başkalarının ne söylediği umurumda bile değil. Benim yaptıklarım ortada ve yapmaya da devam edeceğim. Takımıma güveniyorum. Olympiakos maçında 3-0 geriye düşmemize rağmen ben kulübede dik duruşuma devam ettim. Ben takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Biz kendi işimizi yapmaya devam ediyoruz. Samandıra'da oyuncularımızla gece-gündüz çalışan, onların ne vereceğini iyi bilen bir antrenörüm. Hayatımı bu işe verdim."

Livakovic'in çok iyi bir performans sergilediğini de aktaran Kartal, "Oyuncularımla çok samimi ve net bir ilişkim var. Oyuncularım kim hak ediyorsa ona forma verdiğimin bilincinde. Takımın menfaati neyse ben onu yapıyorum. Devre arası yaptığım telkinler ve toplantılar biraz tecrübeyle alakalı, yaşanmışlıklarla alakalı. Futbolunun kalbini, ruhunu bilen biriyim. Bunun için zor olmuyor. Batshuayi iyi niyetli bir çocuk. İyi de bir oyuncu. Konuşarak, her zaman ikna ederek bugünlere beraber geldik. Kolay değil sonradan girmesi. Bu samimiyetimizle alakalı bir şey, benim samimiyetimi görüyorlar."