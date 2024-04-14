SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: 10 numara çocuk: Semih Kılıçsoy

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un daha çok sol kanatta kullandığı Semih Kılıçsoy, gerçek mevkiinde oynayınca golünü attı ve 4 maçlık suskunluğuna son verdi. Ayrıca Süper Lig tarihinde Siyah-Beyazlı formayla (18 yaş 242 gün) Oktay Derelioğlu'nun (18 yaş 127 gün) ardından bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci futbolcu oyuncu oldu. Beşiktaş'ın en skorer futbolcusu konumundaki Semih'i stoper mevkiinde görev yapmasına rağmen rakip ağları 6 kez sarsan Omar Colley takip ediyor.