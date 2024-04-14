SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: 10 numara çocuk: Semih Kılıçsoy

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un daha çok sol kanatta kullandığı Semih Kılıçsoy, gerçek mevkiinde oynayınca golünü attı ve 4 maçlık suskunluğuna son verdi. Ayrıca Süper Lig tarihinde Siyah-Beyazlı formayla (18 yaş 242 gün) Oktay Derelioğlu'nun (18 yaş 127 gün) ardından bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci futbolcu oyuncu oldu. Beşiktaş'ın en skorer futbolcusu konumundaki Semih'i stoper mevkiinde görev yapmasına rağmen rakip ağları 6 kez sarsan Omar Colley takip ediyor.
15. DİREK
Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından en çok direk engeline takılan takımlar arasında yer alan Beşiktaş, dün akşam da bu şanssızlığı yaşadı. Siyah-beyazlı ekibin toplamda 15 topu direkte patladı. Cenk Tosun 3, Semih, Ghezzal ve Tayfur 2'şer, Muçi, Rashica, Masuaku, Aboubakar, Onur ve son olarak dün Zaynutdinov 1'er kez direkleri dövdü.
YİNE KARAVANA ATTILAR
Geçen hafta uzatmada yediği golle Başakşehir'le berabere kalan Beşiktaş, Samsunspor karşısında da benzer bir görüntü sergiledi. Başakşehir maçında tek isabetli şutta golünü bulan ve 19 kez hedefi tutturamayan siyahbeyazlı ekip, dün akşam 17 kez kaleyi yoklamasına rağmen, 1 kez çerçeveyi tutturdu. Onda da Semih golünü attı. Başakşehir maçından tek fark ise topla oynama oranının yüzde 29.6'dan yüzde 51.8'e çıkmasıydı.