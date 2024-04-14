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Giriş Tarihi: 14.4.2024 14:03

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Sebastian Coates'i istiyor

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Sebastian Coates’i istiyor

Kadrosuna lider özellikli bir stoper katmayı planlayan Beşiktaş’ın, Sporting Lizbon ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Sebastian Coates’i listesine eklediği öğrenildi.

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için isteyen Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Defansta liderlik rolünü üstlenebilecek bir futbolcuya kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Kara Kartal'ın Sporting Lizbon ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan ve Portekiz ekibi ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Uruguaylı stoper Sebastian Coates'i gündemine aldığı öğrenildi.

8 GOLE KATKI YAPTI
Siyah-Beyazlılar'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında. 2017'den beri Portekiz ekibinin başarısı için ter döken 33 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 6 gol atarken, 2 de asist yaptı. Hava toplarındaki hakimiyeti ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken 1.96 boyundaki Coates, bu sezon 7 kez sarı kart gördü. (Takvim)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Sebastian Coates'i istiyor
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