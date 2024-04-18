Fenerbahçe nasıl tur atlar, yarı finale nasıl çıkar? Fenerbahçe’nin Olympiakos karşısında tur atlama ihtimalleri

Fenerbahçe nasıl tur atlar belli oldu. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli takımın Avrupa'da tur atlama ihtimali oldukça yüksek. İlk maçta 3-0 geriden gelerek maçı 3-2 skorla bitiren Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısında hata yapmaması gerekiyor. Peki; Fenerbahçe Koferans Liginde nasıl tur atlar?
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında oynanacak Fenerbahçe Olympiakos maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
Heyecanlı mücadele TV8 ekranlarından takip edilecek.
Fenerbahçe'nin 1 farklı galibiyet elde etmesi halinde maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatmada da sonuç alınamazsa kazananı penaltılar belirleyecek.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK!
Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş Avrupa maçında yer alamayacak. Joshua King için de karar verilmesi bekleniyor.