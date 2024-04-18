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Giriş Tarihi: 18.4.2024 09:27

Fenerbahçe nasıl tur atlar, yarı finale nasıl çıkar? Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısında tur atlama ihtimalleri

Fenerbahçe nasıl tur atlar, yarı finale nasıl çıkar? Fenerbahçe’nin Olympiakos karşısında tur atlama ihtimalleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında bir kez daha Olympiakos karşısında. İlk maçtan 3-2 mağlup ayrılan sarı lacivertliler bu kez evinde sahaya çıkıyor. Taraftarlar Fenerbahçe nasıl tur atlar, yarı finale nasıl çıkar merak ediyor. Rövanş maçında kaç farklı galibiyetle yoluna devam edeceği merak eden Kanarya hazırlıklarını tamamladı. Peki; Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte, Olympiakos maçında tur atlama ihtimalleri...

Fenerbahçe nasıl tur atlar belli oldu. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli takımın Avrupa'da tur atlama ihtimali oldukça yüksek. İlk maçta 3-0 geriden gelerek maçı 3-2 skorla bitiren Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısında hata yapmaması gerekiyor. Peki; Fenerbahçe Koferans Liginde nasıl tur atlar?

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında oynanacak Fenerbahçe Olympiakos maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Heyecanlı mücadele TV8 ekranlarından takip edilecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle ilk maçta 3-2 skor elde eden Fenerbahçe Olympiakos karşısında 2 veya daha fazla farklı kazanmaya çalışacak. Arada 2 farkın olduğu her skorda sarı lacivertliler adını yarı finale yazdırabilecek.

Fenerbahçe'nin 1 farklı galibiyet elde etmesi halinde maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatmada da sonuç alınamazsa kazananı penaltılar belirleyecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK!

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş Avrupa maçında yer alamayacak. Joshua King için de karar verilmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe nasıl tur atlar, yarı finale nasıl çıkar? Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısında tur atlama ihtimalleri
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