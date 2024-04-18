Fenerbahçe nasıl tur atlar, yarı finale nasıl çıkar? Fenerbahçe’nin Olympiakos karşısında tur atlama ihtimalleri

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle ilk maçta 3-2 skor elde eden Fenerbahçe Olympiakos karşısında 2 veya daha fazla farklı kazanmaya çalışacak. Arada 2 farkın olduğu her skorda sarı lacivertliler adını yarı finale yazdırabilecek.