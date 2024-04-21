Başakşehir, Çaykur Rizespor engelini 2 golle geçti

Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 12'nci dakikada Dimitrios Pelkas ve 90+3'üncü dakikada penaltıdan Berkay Özcan kaydetti. Başakşehir puanını 49'a çıkardı ve Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi.