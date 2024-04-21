Çorum FK, Adanaspor’u evinde rahat geçti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Nalepa, kaleci Ferhat çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-0
34. dakikada savunma arkasına atılan pasta Ciss penaltı noktasında kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Ciss'in şutunda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.
37. dakikada hakemin kararına tepki gösteren Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, kırmızı kart gördü
45. dakikada sağ kanattan Suat'ın ortasında uygun durumda Ferhat topa dokunamadı.
88. dakika Gökhan'ın köşe atışında ceza sahası içinde Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0