Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu yerine gelecek ismi buldu!

Trendyol Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu satarak gelir elde etmek isteyen yönetim, genç yıldızın yerine gelecek ismi şimdiden belirledi.

FENERBAHÇE FERDİ YERİNE GELECEK YILDIZI BELİRLEDİ

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, Belçika temsilcisi Club Brugge'da forma giyen 23 yaşındaki genç yıldız Maxim De Cuyper'i transfer listesine ekledi.

İstikrarlı futboluyla dikkatleri çeken Maxim De Cuyper, bu sezon 47 maçta görev aldı. 4 gol atan genç yıldız 12 de asist üretti. 2020 yılında Club Brugge'a imza atan De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.