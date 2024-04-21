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Giriş Tarihi: 21.4.2024 20:29

Fenerbahçe’ye Sivas’ta coşkulu karşılama

Fenerbahçe’ye Sivas’ta coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe, maç için Sivas’a geldi. Kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak çiçek takdim ettiler.

Meşalelerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe’ye Sivas’ta coşkulu karşılama
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