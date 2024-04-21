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Giriş Tarihi: 21.4.2024 16:46

Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde liderliğini sürdürdü

İHA
Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde liderliğini sürdürdü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 4-2 mağlup eden Galatasaray Petrol Ofisi, puanını 65’e yükselterek bitime 2 maç kala liderliğini sürdürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede dönüş yaparak 4-2'lik skorla galibiyeti alan taraf oldu. Cimbom, puanını 65'e yükselterek son 2 haftaya lider girdi.

Liderlik takibini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ise Halit Kıvanç Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynadı. Deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Ankara ekibi, 63 puana ulaşarak şampiyonluk umutlarını son 2 haftaya taşımayı başardı.
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Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde liderliğini sürdürdü
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