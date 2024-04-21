SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Semih Kılıçsoy alarmı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-0 ile geçmişti. Şimdi Siyah-Beyazlılar, gözünü Türkiye Kupası'nda oynanacak Ankaragücü mücadelesine çevirdi. Siyah-Beyazlılar'da oynanacak kritik Ankaragücü karşılaşması öncesinde gündemin ana konularının başında Semih Kılıçsoy'un durumu yer alıyor.

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, takımının önceki akşam Ankaragücü'yle oynadığı karşılaşmada forma giyememişti. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden Semih Kılıçsoy'un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubunda (İliopsoas ve Obturatör eksternus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denilmişti. Tedavisine yoğun şekilde devam edilen genç oyuncu, salı günü Ankaragücü'yle bu kez Türkiye Kupası'nda oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışılıyor. Eğer genç yetenek sağlığına kavuşursa Başkent'te oynanacak mücadeleye ilk 11'de çıkacak.

MULEKA GÖREVE HAZIR

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu santrforu Jackson Muleka, Ankaragücü'ne karşı attığı golle Süper Lig'de tam 5 ay sonra gol sevinci yaşamış oldu. Ligde en son 12. haftada 1-0 kazanılan Başakşehir müsabakasında 12 Kasım 2023 tarihinde rakip fileleri sarsan Muleka, sonrasında çıktığı 16 maçta suskun kalmıştı. Antrenmanlardaki motive görüntüsüyle Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı geride bırakan Muleka, Semih Kılıçsoy'un sakatlığının devam etmesi halinde salı günkü Ankaragücü maçına da ilk 11'de başlayacak. (Fanatik)

