Enis takip altında!

Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da 1 gol, 1 asistle sahanın yıldızı olan Enis Destan parlamaya devam ediyor. Takımın tecrübeli ismi Visca'nın,dediği 21 yaşındaki yıldıza İtalyan ekibi Udinese'nin ısrarını sürdürdüğü kaydedildi.Bu arada Enis'in, milli forma ile EURO 2024 kadrosunda yer alıp daha büyük işlere imza atma hayali kurduğu öğrenildi.