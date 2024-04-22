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Giriş Tarihi: 22.4.2024

Enis takip altında!

Enis takip altında!
Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da 1 gol, 1 asistle sahanın yıldızı olan Enis Destan parlamaya devam ediyor. Takımın tecrübeli ismi Visca'nın, "Büyük potansiyel. Sağlıklı olursa önemli bir transfer yapacak" dediği 21 yaşındaki yıldıza İtalyan ekibi Udinese'nin ısrarını sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca Avrupa'nın büyük kulüplerinin de genç golcüyü takip ettiği öğrenilirken sürpriz tekliflerin gelebileceği belirtildi. Bu arada Enis'in, milli forma ile EURO 2024 kadrosunda yer alıp daha büyük işlere imza atma hayali kurduğu öğrenildi.
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Enis takip altında!
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