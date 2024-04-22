Hatay, Antalya’da ateşi iyice hissetti

Üst üste gelen Galatasaray ve İstanbulspor yenilgilerini unutturmak isteyen Hatayspor'a
bir darbe
de Antalyaspor indirdi: 2-1… 26'da Dele- Bashiru ile deplasmanda 1-0 öne geçen Volkan Demirel'in öğrencileri,
ilk yarıyı
önde kapattı ancak ikinci devre üstünlüğü
Sergen Yalçın'ın takımına verdi. Ev sahibi ekip 67'de Buksa ile skoru eşitledi: 1-1. 3 puanı 90+2'de Ömer Toprak'ın asistinde Bytyqi getirdi.
Hatayspor 33 puanda kalırken
aynı puana sahip Karagümrük'ün ardından
averajla 18. sırada haftayı kapattı ve
düşme ateşini iyiden iyiye hissetti. Kırmızıbeyalılar
ise galibiyetle 45 puana ulaşıp maç
fazlasıyla 8. sırada kendisine yer buldu.