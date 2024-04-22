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Giriş Tarihi: 22.4.2024

Hatay, Antalya’da ateşi iyice hissetti

Hatay, Antalya’da ateşi iyice hissetti
Üst üste gelen Galatasaray ve İstanbulspor yenilgilerini unutturmak isteyen Hatayspor'a bir darbe de Antalyaspor indirdi: 2-1… 26'da Dele- Bashiru ile deplasmanda 1-0 öne geçen Volkan Demirel'in öğrencileri, ilk yarıyı önde kapattı ancak ikinci devre üstünlüğü Sergen Yalçın'ın takımına verdi. Ev sahibi ekip 67'de Buksa ile skoru eşitledi: 1-1. 3 puanı 90+2'de Ömer Toprak'ın asistinde Bytyqi getirdi. Hatayspor 33 puanda kalırken aynı puana sahip Karagümrük'ün ardından averajla 18. sırada haftayı kapattı ve düşme ateşini iyiden iyiye hissetti. Kırmızıbeyalılar ise galibiyetle 45 puana ulaşıp maç fazlasıyla 8. sırada kendisine yer buldu.
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Hatay, Antalya’da ateşi iyice hissetti
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