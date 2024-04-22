Kendini göster takımda kal!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson geldiği günden bu yana en iyi performansını Ankaragücü maçında gösterdi. Fernando Santos, kendisi göreve gelmeden önce alınan Norveçli futbolcuyu beğenmediği için genellikle kulübede oturtmuştu.
Portekizli çalıştırıcının görevden ayrılmasının ardından Svensson'a yeni bir şans doğdu. Oyuncu da bu şansı iyi değerlendirmek ve takımda kalmak istiyor.
DEĞERLENDİRME SEZON SONUNDA
Ankaragücü maçında girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan, 3 hava topunun 2'sini alan 31 yaşındaki bek, 3 top kapma, 4 uzaklaştırma, 1 pas arası, 1 şut engelleme istatistikleriyle savunmada üzerine düşeni yaptı.
Siyah-beyazlı idarecilerin
ve teknik heyetin de oyuncuya
kendini göstermesi için fırsat tanıdığı,
performansını artırarak devam
ettirmesi durumunda sağ bek
transferinden vazgeçilebileceği
aktarıldı. Svensson ile ilgili değerlendirme
sezon bitiminde performansına
göre yapılacak.
KARİYERİNDE 4 KUPA VAR
Rosenborg ve AZ Alkmaar formalarını giydikten sonra Adana Demirspor'un yolunu tutan Jonas Svensson, ara transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'a geldi. Siyah-beyazlı formayla toplamda 9 maçta (7 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası) forma giydi. 31 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Rosenborg ile 2 lig, 2 de Norveç Kupası olmak üzere toplam 4 şampiyonluğu bulunuyor.