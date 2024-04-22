Kendini göster takımda kal!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson geldiği günden bu yana en iyi performansını Ankaragücü maçında gösterdi.Portekizli çalıştırıcının görevden ayrılmasının ardından Svensson'a yeni bir şans doğdu. Oyuncu da bu şansı iyi değerlendirmek ve takımda kalmak istiyor.Siyah-beyazlı idarecilerinve teknik heyetin de oyuncuyakendini göstermesi için fırsat tanıdığı,performansını artırarak devamettirmesi durumunda sağ bektransferinden vazgeçilebileceğiaktarıldı. Svensson ile ilgili değerlendirmesezon bitiminde performansınagöre yapılacak.Rosenborg ve AZ Alkmaar formalarını giydikten sonra Adana Demirspor'un yolunu tutan Jonas Svensson, ara transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'a geldi. Siyah-beyazlı formayla toplamda 9 maçta (7 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası) forma giydi. 31 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Rosenborg ile 2 lig, 2 de Norveç Kupası olmak üzere toplam 4 şampiyonluğu bulunuyor.