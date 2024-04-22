Galibiyet serisine devam eden G.Saray'ın teknik patronu Okan Buruk, haftalar ilerledikçe maçların da zorlaştığını söyledi. İç saha performansında taraftarın gücünün önemli olduğunu vurgulayan Buruk, şöyle devam etti: "İkinci yarıya daha önde başlayabilirdik, savunmanın uzaklaştığı anlar oldu.Sona doğru gittikçe maçlar da zorlaşıyor. Sivasspor Avrupa'ya gidebilecek bir takım, bizim sonraki maçımız Adana Demir, ligin en iyilerinden. Her takımın hikâyesi var. Zorlu bir dönemdeyiz, bütün oyuncularım oynayabilecek düzeyde.Tek hedefim şampiyonluk. Rekorlar geliyor ama hazırlanarak yaptığımız bir şey değil. Şampiyonluğa giden yolda hep önde olmak istiyoruz. Mayıslar bizimdir. İcardi ve Mertens bu ligin kalitesini, marka değerini yükselten isimler..."