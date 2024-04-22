Önce Serdar Hoca!

Dünya Atletizm Federasyonu İcra Kurulu'nda görevi bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası için geldiği EXPO 2016 alanında gazetecilerle sohbet etti. Arat, antrenör arayışlarıyla ilgili soruya, "Serdar hocanın başarısı ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Acele etmeyeceğiz. Kampa gitmeden önce bütün çalışmalar bitecek. Transfer de aynı şekilde olacak" cevabını verdi. Ankaragücü maçına değinen Arat, "Skordan önemlisi Muçi yerde yatarken, Tayyip Talha Sanuç'un bir müdahalesi vardı. Beşiktaş o zaman takım oldu. Benim arzuladığım o andı" dedi.Takımın, Türkiye Kupası'nı kazanarak kendisini taraftara affettireceğini belirten Arat, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için de "Beşiktaş her zaman derbilerin takımıdır. Ne yapacağını kimse anlayamaz. Önce Ankaragücü ardından da Fenerbahçe ile iki önemli imtihan vereceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi galibiyet" ifadelerini kullandı.