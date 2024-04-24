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Giriş Tarihi: 24.4.2024 15:15

Iker Muniain, 19 yıl sonra Athletic Bilbao'dan ayrılıyor

Iker Muniain, 19 yıl sonra Athletic Bilbao’dan ayrılıyor

İspanyol futbolcu Iker Muniain, 2005'ten beri giydiği Athletic Bilbao formasını sezon sonu çıkaracağını açıkladı.

Iker Muniain, 2005'te altyapısına girdiği ve 15 senedir profesyonel olarak futbol oynadığı Athletic Bilbao'dan ayrılacağını duyurdu. Kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen ve kaptanlığını yapan Muniain, kendi isteğiyle bu kararı aldığını açıkladı. Muniain, "40 yıllık kupa hasretimize son vermenin ve 25. kupayı kaldırmanın onuruyla kulüpten ayrılıyorum. San Mames'te bir veda töreni ve saygı gecesi olacak" dedi.

Muniain veda videosunda, "Sen hayatımdaki en güzel şeydin, ama şimdi aşkım, ayrılmamızın zamanı geldi" şiirini dile getirerek sözlerini noktaladı.

SADECE BILBAO FORMASI GİYDİ
31 yaşındaki hücum oyuncusu Muniain, Athletic Bilbao formasıyla 557 resmi maça çıktı ve 75 gol atıp 70 asist yaptı.

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Iker Muniain, 19 yıl sonra Athletic Bilbao'dan ayrılıyor
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