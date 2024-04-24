Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Mats Hummels kararını verdi
Giriş Tarihi: 24.4.2024 14:59

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Mats Hummels kararını verdi

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Mats Hummels kararını verdi

Borussia Dortmund ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Mats Hummels'in Trabzonspor'a transfer olabileceği iddia ediliyordu. Alman oyuncu son kararını verdi.

Borussia Dortmund forması giyen Mats Hummels'in sözleşmesi sezon sonuna bitiyor. Alman oyuncu için Trabzonspor'un nabız yokladığı iddia edilmişti. Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu kurarak hazırlık kampına başlamak isteyen bordo-mavililerin Alman yıldız ile temas kurduğu öne sürülmüştü.

BİR SEZON DAHA DORTMUND'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Bild'de yer alan habere göre Mats Hummels, Borussia Dortmund ile 1 sezon daha devam etmek istiyor. Habere göre Hummels'in takımda kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ve sportif direktör Sebastian Kehl ile ilk görüşmenin yapıldığı ifade edildi. Bu sezon 34 maçta forma giyen ve 3 gol 1 asistle oynayan Hummels'in bir yıl daha kariyerine devam ettikten sonra futbola veda edeceği belirtildi.

Hummels'in gelecek sene okula başlayacak olan oğlu Lüdwig'e daha yakın olmak için futbola veda edeceği ifade edildi. Bild'e göre Hummels'in kariyerine MLS veya başka bir ligde devam etmesi bir seçenek değil. Hummels ile Dortmund arasında görüşmelerin hız kazandığı ve mali detayların oyuncu tarafından önemsenmediği aktarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Mats Hummels kararını verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA