Zafere 3 adım uzaktayız

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk edeceği Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor. Ligde son olarak Kayseri'de 2-1 kazanarak üçüncülük iddiasını koruyan ve moral bulan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Kaliteli bir takım olduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.Karagümrük karşısında sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra oynayıp oynayamayacakları maç saati belli olacak Trezeguet ve Fountas'ı da kullanmama ihtimali olan Avcı,2-1 kazanılan Kayserispor maçında 1 gol, 1 asistle sahaya damga vuran Enis Destan, Türkiye Kupası'nda da ilk 11'de sahaya çıkacak. Takımın en önde gol silahı olacak 21 yaşındaki yıldız, takımını tur için avantajlı hale getirmeyi hedefliyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 23 Nisan sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yolİş Sendikası Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan tecrübeli hoca, "Benim çok hassas olduğum, dikkat ettiğim konu, eğitim ve sağlık. Bunlarla ilgili bütün projelerde bulunmaya çalışıyorum. Bu güzel enerjiyle sizlerin karşısında olmaktan son derece mutluyum. Davetiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ziyarette Avcı tarafından, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu'na tüm takım imzalı Visca forması hediye edildi.