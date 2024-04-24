Zafere 3 adım uzaktayız

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk edeceği Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor. Ligde son olarak Kayseri'de 2-1 kazanarak üçüncülük iddiasını koruyan ve moral bulan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Kaliteli bir takım olduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sezonu kupa ile tamamlamaya 3 adım uzaktayız ve bu sadece bizim mücadelemizle alakalı. Biz kazanırsak, iyi oynarsak o kupa bizim olacak. Sahaya çıkıp herkese ne kadar istediğimizi gösterelim. Ben size güveniyorum. İlk maçta iyi bir skor alıp rövanş için rahatlayalım"
ifadelerini kullandı.
HÜCUM HATTI GÜÇLÜ OYUNLA GÜVEN VERIYOR
Karagümrük karşısında sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra oynayıp oynayamayacakları maç saati belli olacak Trezeguet ve Fountas'ı da kullanmama ihtimali olan Avcı, Visca, Pepe ve Enis Destan başta olmak üzere hücum oyuncularının artan form grafiğine çok güveniyor.
BİR KEZ DAHA DESTAN YAZACAK!
2-1 kazanılan Kayserispor maçında 1 gol, 1 asistle sahaya damga vuran Enis Destan, Türkiye Kupası'nda da ilk 11'de sahaya çıkacak. Takımın en önde gol silahı olacak 21 yaşındaki yıldız, takımını tur için avantajlı hale getirmeyi hedefliyor.
AVCI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 23 Nisan sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Yolİş Sendikası Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan tecrübeli hoca, "Benim çok hassas olduğum, dikkat ettiğim konu, eğitim ve sağlık. Bunlarla ilgili bütün projelerde bulunmaya çalışıyorum. Bu güzel enerjiyle sizlerin karşısında olmaktan son derece mutluyum. Davetiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ziyarette Avcı tarafından, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu'na tüm takım imzalı Visca forması hediye edildi.