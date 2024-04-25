Fenerbahçe önceki gün Sivas deplasmanında 88. dakikada rakibinin lehine verilen penaltıdan yediği gol sonucu sahadan 2-2'lik skor ve 1 puanla ayrılmış, hakemin bu kararı tartışma yaratmıştı. TFF, ligin 33. haftasının VAR kayıtlarını açıklarken, en dikkat çekeni ise o penaltı pozisyonuydu. İşte orta hakem Cihan Aydın ile VAR'ın başındaki Alman hakem Benjamin Brand'ın konuşmaları… VAR:
Evet Benjamin konuşuyor. Kalecinin, hücum oyuncusunun ayağına net bir teması var. Şut çektikten sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum. Orta hakem:
Sahada inceleme mi? Geliyorum incelemeye. Evet Benjamin izliyorum. VAR:
Cihan oradaysan duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Orta hakem:
Tamam teması gördüm. VAR:
Kalecinin teması, tamam. Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz. Tamam mı? Orta hakem:
Tamam normal hızda istiyorum. VAR:
Bu yavaş çekim. Orta hakem:
Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum. VAR:
Evet, onaylıyorum, onaylıyorum. Orta hakem:
Tamam teşekkürler.