Fenerbahçe önceki gün Sivas deplasmanında 88. dakikada rakibinin lehine verilen penaltıdan yediği gol sonucu sahadan 2-2'lik skor ve 1 puanla ayrılmış, hakemin bu kararı tartışma yaratmıştı. TFF, ligin 33. haftasının VAR kayıtlarını açıklarken, en dikkat çekeni ise o penaltı pozisyonuydu.Evet Benjamin konuşuyor. Kalecinin, hücum oyuncusunun ayağına net bir teması var. Şut çektikten sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum.Sahada inceleme mi? Geliyorum incelemeye. Evet Benjamin izliyorum.Cihan oradaysan duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.Tamam teması gördüm.Kalecinin teması, tamam. Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz. Tamam mı?Tamam normal hızda istiyorum.Bu yavaş çekim.Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.Evet, onaylıyorum, onaylıyorum.Tamam teşekkürler.