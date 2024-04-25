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Giriş Tarihi: 25.4.2024

Dikkatsiz müdahale penaltı!

Dikkatsiz müdahale penaltı!

TFF, 33. haftanın VAR konuşmalarını yayınladı. Sivasspor-F.Bahçe maçındaki penaltı pozisyonunda Alman VAR hakeminin, “Kalecinin ayağa net bir teması var” diyerek orta hakemi çağırdığı görüldü

Fenerbahçe önceki gün Sivas deplasmanında 88. dakikada rakibinin lehine verilen penaltıdan yediği gol sonucu sahadan 2-2'lik skor ve 1 puanla ayrılmış, hakemin bu kararı tartışma yaratmıştı. TFF, ligin 33. haftasının VAR kayıtlarını açıklarken, en dikkat çekeni ise o penaltı pozisyonuydu. İşte orta hakem Cihan Aydın ile VAR'ın başındaki Alman hakem Benjamin Brand'ın konuşmaları… VAR: Evet Benjamin konuşuyor. Kalecinin, hücum oyuncusunun ayağına net bir teması var. Şut çektikten sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum. Orta hakem: Sahada inceleme mi? Geliyorum incelemeye. Evet Benjamin izliyorum. VAR: Cihan oradaysan duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Orta hakem: Tamam teması gördüm. VAR: Kalecinin teması, tamam. Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz. Tamam mı? Orta hakem: Tamam normal hızda istiyorum. VAR: Bu yavaş çekim. Orta hakem: Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum. VAR: Evet, onaylıyorum, onaylıyorum. Orta hakem: Tamam teşekkürler.
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Dikkatsiz müdahale penaltı!
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