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Giriş Tarihi: 25.4.2024 08:56 Son Güncelleme: 25.4.2024 09:36

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sözleşme sırası Okan Buruk’ta

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sözleşme sırası Okan Buruk’ta

Galatasaray'da sözleşme yenileme sırası Okan Buruk'a geldi. Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi durumunda, yola devam edilecek olan tecrübeli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray'da geçen hafta Barış Alper, Torreira, Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim ile sözleşme yenilenmişti. Sırada ise teknik direktör Okan Buruk var...

Sarı-Kırmızılılar'da 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde de 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan seçimli genel kurulda eğer Dursun Özbek yeniden başkan seçilirse, Buruk ile yola devam edilecek.

50 yaşındaki hoca ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Özbek, 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Bilindiği üzere Buruk'un maaşı daha önce yüzde 150 zamla 50 milyon TL'ye yükseltilmişti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sözleşme sırası Okan Buruk’ta
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