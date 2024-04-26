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Giriş Tarihi: 26.4.2024 16:33 Son Güncelleme: 26.4.2024 16:44

Son dakika haberi: Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme yeniledi!

Son dakika haberi: Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme yeniledi!

Son dakika haberi: Beşiktaş, 24 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. İşte tüm detaylar...

Yeni sezon kadro planlamasına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, iç transferde 24 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a başarılar diledi."

3 GENÇ FUTBOLCUYA İMZA

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin'in sözleşmeleri 2026-27 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmesi ise 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatıldığnı bildirdi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme yeniledi!
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