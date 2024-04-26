Son dakika haberi: Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme yeniledi!

3 GENÇ FUTBOLCUYA İMZA

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin'in sözleşmeleri 2026-27 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'ın sözleşmesi ise 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatıldığnı bildirdi.