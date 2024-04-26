Son dakika haberi: Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme yeniledi!

Yeni sezon kadro planlamasına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, iç transferde 24 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.
Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a başarılar diledi."