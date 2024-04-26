Son dakika haberi: Beşiktaş’ta iç transfer! Salih Uçan...

İç transferde ise Beşiktaş hareketli günler yaşayacak. Sözleşmesi devam edip de yolların ayrılmak istediği isimler varken diğer yanda da kontratı sona erecek futbolcular bulunuyor.

Sezon sonunda kontrat konusunda anlaşamadığı için takımdan ayrılması beklenen Salih Uçan'da yeni bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile son bir görüşmenin daha yapılacağı öğrenildi.

Kulüp ile Salih arasında yapılacak toplantı sonrasında bir kez daha anlaşma çıkmaması halinde bu kez ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor.

32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Salih Uçan bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)