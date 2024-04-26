Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta iç transfer! Salih Uçan...
Giriş Tarihi: 26.4.2024 11:01

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta iç transfer! Salih Uçan...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta iç transfer! Salih Uçan...

Son dakika haberi: Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Salih Uçan ile son bir kez daha görüşme kararı aldı. İşte tüm detaylar...

İç transferde ise Beşiktaş hareketli günler yaşayacak. Sözleşmesi devam edip de yolların ayrılmak istediği isimler varken diğer yanda da kontratı sona erecek futbolcular bulunuyor.

Sezon sonunda kontrat konusunda anlaşamadığı için takımdan ayrılması beklenen Salih Uçan'da yeni bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile son bir görüşmenin daha yapılacağı öğrenildi.

Kulüp ile Salih arasında yapılacak toplantı sonrasında bir kez daha anlaşma çıkmaması halinde bu kez ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor.

32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Salih Uçan bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta iç transfer! Salih Uçan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA