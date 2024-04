Süper Lig’de gözler Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde! 100 ülkeden canlı yayın...

Trendyol Süper Lig'de tüm gözler, cumartesi akşamı Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbiye çevrildi. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve nefesleri kesecek bu derbinin öncesi ve sonrasındaki tüm heyecan beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak.

24 KAMERA 100 KİŞİLİK PRODÜKSİYON GÖREV YAPACAK

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı, gün boyunca yayın kuruluşun ekranlarında yaşanacak. Sporseverler, dev mücadelede 24 stadyum kamerası ile müsabakanın her anını doyasına izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

DERBİ 100 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

Zirvenin kaderini yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.