Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra divan toplantısına katıldı! Nihat Tokat’ı uyardı

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.



NİHAT TOKAT'I UYARDI: BENİM ADIMA KONUŞMAYIN!

Camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, daha sonra Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat ile görüşme yaptı.

Tokat'ın adaylığını açıkladığı gün, "İlk icraatlarımdan biri Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanımızı barıştırmak olacak. Umuyorum onlar da bu davetime icabet edecekler" sözünü kendisine hatırlatan Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" dedi.