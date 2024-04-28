Fatih Tekke: “Çok büyük hedef tutturduk”

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmayla ilgili söylenecek çok fazla söylenecek bir şey olmadığını ifade etti. Tekke, Alanyaspor'un ligde geldiği noktada hedeflerini tutturduğunu belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbulspor'a başarılar diliyorum. İstanbulsporlu futbolcular çoğuyla vakit geçirdiğim oyuncular. Bizim kurduğumuz takım. Geçen sene onlarla çok ciddi mücadeleden çıktık ve başardık. Onların da üzerimizde çok emeğimiz var. İstanbulspor'u bu kadar zor duruma düşüren Alanyaspor. Antrenmanda yaptığımız çalışmaları maçta da gösterdik. Geldiğimiz nokta Alanyaspor'un hedefleri her zaman galibiyet için maça çıkmak. Bugünden itibaren çok büyük hedef tutturduk. Alanyaspor'un geleceğinin temellerini oluşturan oyuncular oldular. Oyuncularımı bu yüzden tebrik ederim. Çok değerliydi. Bundan sonraki tüm maçlarımızda oyuncu performanslarını devam ettirerek, kazasız belasız ligi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.