Göztepe ‘Süper’ olmak için sahaya çıkıyor

2023-2024 sezonu heyecanının 32. hafta müsabakalarıyla devam edeceği Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya ikinci sırada giren Göztepe, bugün Gençlerbirliği'ni yenerse Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek.Takipçileri Ahlatcı Çorum FK'nin 55, Sakaryaspor'un ise 54 puanı var. Rakiplerinin puan kaybetmesi halinde Göztepe, mağlup olması halinde bile Süper olacak. Tüm maçların bugün oynanacağı ligde play-off ve düşme hattında da kritik mücadeleler yapılacak. Karşılaşmalar16.00'da başlayacak.TFF 3. Lig'de son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla 1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 sezonu birincilikle tamamlayarak 2. Lig'e çıktı.1. Grup: Ayvalıkgücü Bld-Edirne, 52 Ordu-İnegöl Kafkas. 2. Grup: Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi, Turgutlu-Efeler 09, 3. Grup: Silivri- Belediye Kütahya, Bornova 1877 SF-Kuşadası, 4. Grup: Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım, Tokat Belediye Plevne-Alanya Kestelspor