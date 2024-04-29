Başakşehir, Avrupa aşkına

Stat: Mersin
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 82 Rui Pedro), Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Matondo, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Dadashov), Dele-Bashiru, Fernandes (Dk. 63 Halil Dervişoğlu), Strandberg, Rivas
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Ömer Ali Şahiner (Dk. 82 Lima), Opoku, Duarte, Pelkas (Dk. 67 Keny), Pereira, Josef De Souza (Dk. 46 Kemen), Berkay Özcan (Dk. 85 Hamza Güreler), Piatek, Emirhan İlkhan (Dk. 67 Onur Ergün)
Goller: Dk. 5 Piatek, Dk. 69 Kemen (RAMS Başakşehir) Dk. 72 Dadashov (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Emirhan İlkhan, Dk. 25 Josef De Souza, Dk. 63 Duarte (RAMS Başakşehir), Dk. 61 Rivas (Atakaş Hatayspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rivas'ın uzak noktadan sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.
5. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içerisinde Pelkas'ın kafa pasıyla topla buluşan Piatek, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
20. dakikada ceza yayı önünde Pelkas'ın müdahalesiyle Matondo yerde kaldı. Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.
26. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Ceza sahasının solundan Rivas'ın serbest vuruşunda, top direkten dönüp altıpas önüne geldi. Burada Maksimovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
55. dakikada Duarte'nin pasıyla topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahasının dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
69. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Pereira meşin yuvarlağı Piatek'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Kemen'in sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkardı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Kemen tekrar vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.
72. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Rivas, ceza sahasındaki Dadashov'a ortaladı. Dadashov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
88. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu çeldi, ceza sahası içerisine düşen topu savunma uzaklaştırdı.