Belçika’ya EURO 2024’te kötü haber! Yıldız eldiven yok

Real Madrid'de bu sezon dizinden iki kez sakatlık yaşayan Thibaut Courtois, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika'nın kadrosuna dahil edilmeyecek.

Alman basınından Kicker'e konuşan Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tecrübeli kaleciyi yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroya almayacağını söyledi.

Tedesco açıklamasında, "Bu konuyla ilgili zaten her şey söylendi. Formda ve sakatlığı bulunmayan oyunculara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 48 maç kaçıran Courtois, LaLiga'da Real Madrid'in Cadiz'le oynayacağı maçta yeniden formasına kavuşabilir.