SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da Dragus transferi tamam

Trabzonspor, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Denis Draguş'un transferi için kulübü Standard Liege ve 24 yaşındaki golcü ile anlaştı. Fırtına, Drăguş'un transferi için 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Rumen forvet ile de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Gaziantep FK'da bu sezon 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 32 maçta forma giyen Draguş 13 kez rakip fileleri havalandırdı ve 1 de gol pası hazırladı. Denis Draguş'un kariyerinde Academia Hagi, FC Viitorul, Crotone, Genoa, Gaziantep FK ve Standard Liège takımları yer alıyor. Rumen futbolcunun Belçika ekibi ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. (Ajansspor)

