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Giriş Tarihi: 2.5.2024 14:01

Abdurrahim Albayrak: Tek isteğim Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı; başka beklentim olamaz

DHA
Abdurrahim Albayrak: Tek isteğim Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı; başka beklentim olamaz

Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, "Benim tek isteğim Galatasaray'da Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı; başka beklentim olamaz" dedi.

Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs'ta gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden adaylığını açıklayan başkan Dursun Özbek'in listesinde olacağı konuşulan Abdurrahim Albayrak, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Galatasaray seçimleri için listelerde ismi geçen Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, "Benim tek isteğim Galatasaray'da Dursun Özbek'in tekrardan aday olmasıydı. Devam etmesi çok önemliydi. Galatasaray kongre üyesi olarak başka beklentim olamaz" ifadelerini kullandı.

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Abdurrahim Albayrak: Tek isteğim Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı; başka beklentim olamaz
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