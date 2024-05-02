Barış Alper Boey’in izinde

Galatasaray'da nereye koysan oynayan ve teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz'ın başarısının arkasındaki nedenlerden biri de yaptığı özel çalışmalar... Özellikle bu sezon formunu ciddi şekilde artıran 23 yaşındaki oyuncu,izinden gidiyor. Fransız sağ bek, Florya'daki idmanların dışında özel performans antrenörü ile yaptığı çalışmaların ödülünü Bundesliga devine giderek almıştı. Boey'in bireysel hocasıyla uzun süredir çalışan Barış Alper, ayrıca Almanya'daki uzmanlardan fiziksel durumuyla ilgili sürekli rapor alıyor.Takımın vazgeçilmezi olan milli oyuncuyu, yönetim de ödüllendirdi ve 16 milyon TL yazan garanti ücretine zam yaptı.Sarı-kırmızılılar, 2000 doğumlu oyuncuya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor. Eski kulübü Keçiörengücü sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkına sahip olduğu için yönetim, 20 milyon Euro'nun altındaki tekliflerde pazarlığa oturmayacak.Bu sezon 7 kez sol, 6 kez sağ bekte, 9 defa sol, 26 asıl mevkisi sağ kanatta, 3 defa da santrforda ilk 11'de sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, zaman zaman da yaşanan sakatlıklar nedeniyle mücadeleler sırasında bölgesini değiştirmiştialatasaray, bu sezon geçici olarak kadrosuna kattığı isimlerden beklediği katkıyı alamadı.Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ndombele, Aurier ve Vinicius ile devam etmeyecek.Sezon sonunda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak Galatasaray'da, 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nın yıl dönümü yeni tesislerde kutlanacak ve üyelere özel piknik organizasyonu yapılacak. Florya'nın 3 katı büyüklüğündeki (14 bin metrekare) Kemerburgaz görücüye çıkacak.