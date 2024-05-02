Barış Alper Boey’in izinde

Galatasaray'da nereye koysan oynayan ve teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz'ın başarısının arkasındaki nedenlerden biri de yaptığı özel çalışmalar... Özellikle bu sezon formunu ciddi şekilde artıran 23 yaşındaki oyuncu, ocak ayında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in
izinden gidiyor. Fransız sağ bek, Florya'daki idmanların dışında özel performans antrenörü ile yaptığı çalışmaların ödülünü Bundesliga devine giderek almıştı. Boey'in bireysel hocasıyla uzun süredir çalışan Barış Alper, ayrıca Almanya'daki uzmanlardan fiziksel durumuyla ilgili sürekli rapor alıyor. Eksiklerini uzman desteğiyle kapatan genç futbolcu, 6 gol-8 asistle sezona damgasını vurdu.
SERBEST KALMA MADDESİ YOK
Takımın vazgeçilmezi olan milli oyuncuyu, yönetim de ödüllendirdi ve 16 milyon TL yazan garanti ücretine zam yaptı. Galatasaraylı yıldızın, sözleşmesinde serbest kalma maddesinin ise olmadığı ortaya çıktı. EURO 2024'te boy gösterecek Barış Alper'e teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-kırmızılılar, 2000 doğumlu oyuncuya 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor. Eski kulübü Keçiörengücü sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkına sahip olduğu için yönetim, 20 milyon Euro'nun altındaki tekliflerde pazarlığa oturmayacak.
BİR TEK ELDİVEN TAKMADI!
Bu sezon 7 kez sol, 6 kez sağ bekte, 9 defa sol, 26 asıl mevkisi sağ kanatta, 3 defa da santrforda ilk 11'de sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, zaman zaman da yaşanan sakatlıklar nedeniyle mücadeleler sırasında bölgesini değiştirmişti
BİZİMLE DEĞİLSİNİZ!
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alatasaray, bu sezon geçici olarak kadrosuna kattığı isimlerden beklediği katkıyı alamadı. Tanguy Ndombele sezonun en büyük hayal kırıklığı olurken, Serge Aurier sakatlık dönüşünde form tutamadı ve Kaan Ayhan'ın gerisinde kaldı. Carlos Vinicius ise Kasımpaşa karşılaşması dışında skora katkı yapamadı.
Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ndombele, Aurier ve Vinicius ile devam etmeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında bu üç oyuncu yer almıyor.
KUTLAMA KEMERBURGAZ'DA!
Sezon sonunda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak Galatasaray'da, 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nın yıl dönümü yeni tesislerde kutlanacak ve üyelere özel piknik organizasyonu yapılacak. Florya'nın 3 katı büyüklüğündeki (14 bin metrekare) Kemerburgaz görücüye çıkacak.