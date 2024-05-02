Beşiktaş’tan Devin Özek’e resmi teklif

Yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün yanı sıra sportif direktör de arayan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlılar, Devin Özek'e resmi teklif yaptı. 29 yaşındaki Özek, siyah beyazlılardan 2 gün süre istedi.

HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Sportif direktörlük için de 7-8 isimle görüşüyoruz. Bayer Leverkusen'de Xabi Alanso'un yardımcılığını yapan Devin Özek de bunlardan bir tanesi. Çalışmalarımız devam ediyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

1995 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğan Devin Özek, futbolculuk kariyerinde Ismaning, Wolfratshausen, 1865 Dachau ve 1860 Rosenheim gibi Almanya'nın alt lig takımlarında forma giydi.

2021 yılında Leverkusen'de scout olarak göreve başlayan Özek, Alman kulübünde daha sonra uluslarası ilişkiler çalışanı pozisyonunda görev aldı.

Antrenörlük B lisansı da bulunan Devin Özek, 1 Temmuz 2022'den bu yana Leverkusen'de futbol A takım direktör yardımcısı olarak bulunuyor.