Cham Fırtına’ya kapılacak!

Trabzonspor yönetimi, mayıs sonu gelmeden gelecek sezonun kadrosunun önemli bir bölümünü oluşturma konusunda kararlı.Karadeniz ekibinin listesindeki ilk sırada ise Fransa Ligue 1 takımı Clermont forması giyen Muhammed Cham var. 23 yaşındaki ofansif orta saha için Trabzonspor'un tüm kurmayları olumlu rapor verdi.Genç oyuncu, menajeri üzerinden yapılan teklife olumlu yanıt verdi.Önceki gün basın toplantısında Başkan Ertuğrul Doğan, Fransa 2. Ligi'nden gelen Mendy'ye vurgu yaparak, onun tarzında oyuncularla görüştüklerini söylemişti. Bu ismin yine Fransa'da top koşturan Cham olduğu kaydedildi.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon da kadrosunda istediği kiralık yıldızı Paul Onuachu ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, golleriyle takıma önemli katkı yapan 2.01'lik dev santrforuyla bire bir görüşmeler yaparken, Nijeryalı da Trabzon'da kalmaktan yana. Ancak Southampton'ın vereceği karar bu transferde belirleyici olacak. İngiliz ekibi, Onuachu'yu bonservisiyle vermeyi amaçlıyor. Trabzonspor cephesi ise tekrar kiralamayı düşündüğü 29 yaşındaki futbolcuyu yanına alarak görüşmelerde elini güçlendirmeyi planlıyor.Önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla sezona başlamak isteyen Trabzonspor, Fransa'nın FC Nantes takımında kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Eray Cömert'i yeniden takibe aldı.İspanyol ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulanan oyuncu için temasların başlatıldığı ve mali şartlar üzerinde görüşüldüğü kaydedildi. İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Eray, kadroya katılması halinde yerli statüsünde oynayabilecek.