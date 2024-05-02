Cham Fırtına’ya kapılacak!

Trabzonspor yönetimi, mayıs sonu gelmeden gelecek sezonun kadrosunun önemli bir bölümünü oluşturma konusunda kararlı. Bu doğrultuda forvet Denis Draguş, orta saha John Lundstram ve sol bek Borna Barisic transferlerini tamamlayan bordo-mavililer, dördüncü isim için de yoğun mesai harcıyor.
Karadeniz ekibinin listesindeki ilk sırada ise Fransa Ligue 1 takımı Clermont forması giyen Muhammed Cham var. 23 yaşındaki ofansif orta saha için Trabzonspor'un tüm kurmayları olumlu rapor verdi.
BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN ONU İŞARET ETTİ
Genç oyuncu, menajeri üzerinden yapılan teklife olumlu yanıt verdi. Kulübüyle gerçekleştirilen görüşmelerde henüz istenilen seviyeye ulaşılamasa da kapıların açık olduğu ve pazarlıkların devam edeceği öğrenildi.
Önceki gün basın toplantısında Başkan Ertuğrul Doğan, Fransa 2. Ligi'nden gelen Mendy'ye vurgu yaparak, onun tarzında oyuncularla görüştüklerini söylemişti. Bu ismin yine Fransa'da top koşturan Cham olduğu kaydedildi.
AVCI'DAN 'DEV' MARKAJ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon da kadrosunda istediği kiralık yıldızı Paul Onuachu ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, golleriyle takıma önemli katkı yapan 2.01'lik dev santrforuyla bire bir görüşmeler yaparken, Nijeryalı da Trabzon'da kalmaktan yana. Ancak Southampton'ın vereceği karar bu transferde belirleyici olacak. İngiliz ekibi, Onuachu'yu bonservisiyle vermeyi amaçlıyor. Trabzonspor cephesi ise tekrar kiralamayı düşündüğü 29 yaşındaki futbolcuyu yanına alarak görüşmelerde elini güçlendirmeyi planlıyor.
ERAY CÖMERT PAZARLIĞI BAŞLADI
Önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla sezona başlamak isteyen Trabzonspor, Fransa'nın FC Nantes takımında kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Eray Cömert'i yeniden takibe aldı. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen 26 yaşındaki stoperin bonservisi Valencia'nın elinde.
İspanyol ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulanan oyuncu için temasların başlatıldığı ve mali şartlar üzerinde görüşüldüğü kaydedildi. İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Eray, kadroya katılması halinde yerli statüsünde oynayabilecek.