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Giriş Tarihi: 2.5.2024 16:53

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

DHA
Fenerbahçe’de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35'inci haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 4 takıma ayrılan futbolcular 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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