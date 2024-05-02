Maradona’nın ölümünde ‘zehirli madde’ şüphesi

25 Kasım 2020'de ani kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren futbolun efsanevi ismi Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin yeni tıbbi raporlar ortaya çıktı. Uzun süre kokain bağımlısı olan Arjantinli'nin vefatının, "zehirli madde" kaynaklı olabileceği belirtildi.
Maradona'nın ölümü üzerine, hasta bakımında ihmalleri olduğu iddia edilen 9 kişi hakkında dava açıldı. Aralarında bulunan psikiyatrist Agustina Cosachov'un avukatı, "İki neden var: biri doğal, diğeri zehirli bir maddenin yutulması" diye konuştu.