Sağ beke Weiser

Yeni sezona yapılanma ile başlamak isteyen Beşiktaş; teknik direktör, sportif direktör ve futbolcular konusunda yoğun mesai harcıyor. Sportif direktörlük pozisyonu için siyah-beyazlı takım, Bayer Leverkusen'in sportif direktör yardımcılığı görevindeki Devin Özek ile ekonomik şartlarda anlaşma sağladı. Ancak Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, henüz işi bitirecek onayı vermedi.
29 yaşındaki futbol adamıyla yapılan görüşmelerde futbolcu transferine de değinildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Türk asıllı Alman ismin, Beşiktaş'a önerdiği oyunculardan biri Mitchell Weiser oldu. Daha önce Leverkusen forması da terleten 30 yaşındaki futbolcu hakkında olumlu görüş bildirdi.
Werder Bremen'de sağ bek pozisyonunda oynayan Weiser'in sözleşmesi sezon sonu bitecek. Beşiktaş'ın ara transferde aldığı Jonas Svensson'un takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Norveçli futbolcu, ciddi bir çıkış yakalayamazsa siyah-beyazlılar, Weiser'ı hedef isimler arasına yazacak.
HER BÖLGENİN&NBSP;ADAMI
Werder Bremen'de 3. sezonunu geçiren Weiser'in, kariyeri boyunca oynamadığı mevki yok. Asıl bölgesi sağ bek olan Cezayir asıllı Alman futbolcu, stoperden santrfora kadar görev aldı. Futbola Köln altyapısında başlayıp sırasıyla Bayern Münih, Kaiserslautern, Hertha Berlin, Leverkusen ve Werder Bremen'de ter döktü. Bu sezon Bremen'de orta sahanın sağında değerlendirilen Weiser, 28 maçta 3 gol-7 asistlik katkı sundu.
KABADAYI TÜRKİYE'YE SICAK
Beşiktaş, geçtiğimiz yaz kadrosuna katmak istediği Yusuf Kabadayı'yı yeniden yakın takibine aldı. Sezon başında Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'e kiralanan 20 yaşındaki oyuncunun, bonservisine sahip Bayern Münih'e geri dönme ihtimali yüksek görülüyor. Bavyera ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Kabadayı'nın, bu kez Türkiye seçeneğine olumlu yaklaşabileceği kaydedildi.
Bu sezon 23 maçta sahada kalırken 5 gole imza attı. Asıl yeri santrfor olan gurbetçi yetenek, bu sezon daha çok sol kanatta forma giydi.
ALMANYA'DA MİNİ ZİRVE
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önceki akşam Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya gelen Bayern Münih ile Real Madrid
müsabakasını izledi. Alman ekibinin Başkanı Herbert Hainer ile bir araya gelen Arat, ikili ilişkiler açısından fikir alışverişinde bulundu. Ardından siyah-beyazlıların eski futbolcusu şimdilerde RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile de görüşerek sohbet etti.