Sağ beke Weiser

Yeni sezona yapılanma ile başlamak isteyen Beşiktaş; teknik direktör, sportif direktör ve futbolcular konusunda yoğun mesai harcıyor. Sportif direktörlük pozisyonu için siyah-beyazlı takım, Bayer Leverkusen'in sportif direktör yardımcılığı görevindeki29 yaşındaki futbol adamıyla yapılan görüşmelerde futbolcu transferine de değinildi.Türk asıllı Alman ismin, Beşiktaş'a önerdiği oyunculardan biri Mitchell Weiser oldu. Daha önceWerder Bremen'de sağ bek pozisyonunda oynayan Weiser'in sözleşmesi sezon sonu bitecek. Beşiktaş'ın ara transferde aldığı Jonas Svensson'un takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.Werder Bremen'de 3. sezonunu geçiren Weiser'in, kariyeri boyunca oynamadığı mevki yok. Asıl bölgesi sağ bek olan Cezayir asıllı Alman futbolcu, stoperden santrfora kadar görev aldı. Futbola Köln altyapısında başlayıp sırasıyla Bayern Münih, Kaiserslautern, Hertha Berlin, Leverkusen ve Werder Bremen'de ter döktü. Bu sezon Bremen'de orta sahanın sağında değerlendirilen Weiser, 28 maçta 3 gol-7 asistlik katkı sundu.Beşiktaş, geçtiğimiz yaz kadrosuna katmak istediği Yusuf Kabadayı'yı yeniden yakın takibine aldı. Sezon başında Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'e kiralanan 20 yaşındaki oyuncunun, bonservisine sahip Bayern Münih'e geri dönme ihtimali yüksek görülüyor.Bu sezon 23 maçta sahada kalırken 5 gole imza attı. Asıl yeri santrfor olan gurbetçi yetenek, bu sezon daha çok sol kanatta forma giydi.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önceki akşam Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya gelenmüsabakasını izledi. Alman ekibinin Başkanı Herbert Hainer ile bir araya gelen Arat, ikili ilişkiler açısından fikir alışverişinde bulundu. Ardından siyah-beyazlıların