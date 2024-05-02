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Giriş Tarihi: 2.5.2024 15:19

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve eğlence oyunu ile başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

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Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
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